SPOR

Şenol Güneş'in gözüne kestirdiği iki rakip: 6 puanla çıkarız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için ''İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ancak Galler bizim için daha önemli. Ben yine de 6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum.'' dedi.

''6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum''

İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ancak Galler bizim için daha önemli. Ben yine de 6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. UEFA 2 hazırlık maçına izin veriyor. Biz 4 hazırlık maçı oynayarak turnuvaya gitmeyi planlıyoruz. Falcı değiliz, ben afaki şeylere inanmam ama duygularım üst seviyededir. Önce samimiyet, iyi niyet. Gayretle işler yapıldığını gördüm. Fransa güçlü takım. Fransa'ya karşı nasıl oynadığımızın analizini bir daha yapacağız.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rasulayn'da bombalı saldırı! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde Trump'la görüştü
Barış Yarkadaş ile İsmail Saymaz arasında KHK tartışması
BBP Genel Başkanı Destici'den yeni asgari ücret teklifi
İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 17 zam geldi
TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına takviye
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Van şehidi memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Pakdemirli'den sigarada standart paket açıklaması
2019 eş doğum izni kaç gün oldu babalık izni gün sayısı
Candaş Tolga Işık: Murat Boz Beşiktaş için loca aldı
Candaş Tolga Işık: Esra Erol Beşiktaş'tan 1 kuruş pala almadı
Doğa Koleji satıldı mı Doğa Koleji kimin eylem başladı!
Candaş Tolga Işık: Arda Galatasaray'a bedava gelmez
Doğa Koleji kimin Doğa Koleji sahibi Ömer Saçaklıoğlu kimdir?