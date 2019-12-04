Şenol Güneş'in gözüne kestirdiği iki rakip: 6 puanla çıkarız

''6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum''

İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ancak Galler bizim için daha önemli. Ben yine de 6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. UEFA 2 hazırlık maçına izin veriyor. Biz 4 hazırlık maçı oynayarak turnuvaya gitmeyi planlıyoruz. Falcı değiliz, ben afaki şeylere inanmam ama duygularım üst seviyededir. Önce samimiyet, iyi niyet. Gayretle işler yapıldığını gördüm. Fransa güçlü takım. Fransa'ya karşı nasıl oynadığımızın analizini bir daha yapacağız.