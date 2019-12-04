Barış Yarkadaş ile İsmail Saymaz arasında KHK tartışması

Haber Global kanalında Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğündeki 'Eşit Ağırlık' programı KHK polemiğine sahne oldu.

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, FETÖ ile mücadelede izlenen yöntemi eleştirerek, iktidar partisini darbe gerekçesiyle memurlar üzerinden cadı avı başlatıp muhaliflerin sindirilmeye çalışmakla suçladı.

Saymaz'dan itiraz: İktidarda sosyal demokratlar da olsa aynı şeyi yapardı

Yarkadaş'ın bu görüşlerine Saymaz'dan itiraz geldi. "FETÖ yapılanmasının tasfiyesi gerekiyordu" diyen Saymaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"İddialı söylüyorum. Barış gibi düşünmüyorum. Bir sosyal demokrat iktidarda olsaydı 15 Temmuz. O sosyal demokrat 16 Temmuz sabahı aynı şeyi yapardı. Çünkü devleti korumak zorundasın.

Devlet iç soruşturma süreci ile karar alabilir

Devlet dediğimiz yol su hizmetleri değildir. Devlet adliyedir, polistir, ordudur, yargıdır. Dolayısıyla burada devlet hakimlik gibi ordu gibi emniyet gibi meselelerde iç soruşturma süreci ile karar alabilir. Yargılamaya gerek yok bence."