İşte Benim Stilim Nazlıcan Arkan yoğun bakıma alınmıştı son sağlık durumu

Bir döneme damga vuran moda yarışması İşte Benim Stilim'de yarışan Nazlıcan Arkan'ın hastaneye kaldırıldığı ardından da yoğun bakıma alındığı haberi teyzesi türkücü Ceylan duyurmuş, sevenlerinden dua istemişti. Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ın son sağlık durumu hakkında Instagram'dan bilgi verdi.

Gözyaşları içinde açıklama yapan türkücü Ceylan, şunları söyledi:

''Allaha çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında... Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim.''

''İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde.''