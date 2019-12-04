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Kalbini ikiye bölen bıçakla öldürülen balerin Ceren Özdemir son anları kamerada

ORDU'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Özdemir'in son anları ortaya çıktı.

Önceki akşam saat 19.30 sıralarında evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Kalbini ikiye bölen bıçakla yaşamını yitiren 20 yaşındaki genç kızınCeren'in olaydan dakikalar önce güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Ceren'in evine doğru yürüdüğü görülüyor. Evinin yakınındaki sokaktan geçen Ceren Özdemir, bir kaç dakika sonra ise kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı.

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