MAGAZİN

ABD'li oyuncu Robert Davi'den İstanbul Havalimanı'na övgü

Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen Robert Davi, sosyal medyada İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı.

Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen Robert Davi, Twitter'dan paylaştığı videoda, eşi ve bebeğiyle İsveç'in başkenti Stockholm'e gitmek için bekledikleri İstanbul Havalimanı'na hayran kaldığını söyledi.

İstanbul'a bir tur için geldiğini aktaran ünlü oyuncu, video çektiği sırada bir yandan konuşarak, "İşte Türkiye'de İstanbul Havalimanı'ndayım. Gerçekten harika görünen bir havaalanı. Temiz. Binlerce insan var. Derinliğe, tavanlarına, renklerine ve mimarisine bakın" ifadelerini kullandı.

Davi; Los Angeles ve John F. Kennedy dahil ABD'deki havaalanlarının ise insanın içini daralttığını dile getirdi.

Konuşmasının başında ve İstanbul Havalimanı'nı anlattıktan sonra ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasını sert bir dille eleştiren Davi, 'ABD'yi yeniden büyük yapma' sözü veren Trump'ın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Robert Davi, ABD'de altyapının döküldüğünü ve Kongrenin vatandaşlardan aldığı vergiyi boşa harcadığını savundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP’li vekilin Miraç Gecesi iddiasına TRT’den açıklama
Mersin'de 15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar
Başsavcılık'tan son dakika Selahattin Demirtaş açıklaması
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi başarı
Galatasaray Tuzlaspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Macron'dan yeni açıklama: Türkiye'ye geleceğiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ceren Özdemir'i öldüren zanlıyı linç etmeye kalktılar
60 saniyede bugün (4 Aralık 2019)
Babalık izni kaç gün 657 memurların babalık izni
Babıali TV'de Suat Toktaş'a konuşan Ali Öztunç: Santral yetkilileri tarafından tehdit edildik
Ceren Özdemir ve katili aynı kamerada
AUZEF sınav sonuçları OYS öğrenci girişi TC ile sonuç sorgulama
ABD Başkanı Donald Trump'ın sorusuna Emmanuel Macron'dan 'ciddi olalım' yanıtı
Doğa Koleji'nde neler oluyor Doğa Koleji olayı nedir öğretmenler eylemde