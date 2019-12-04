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Babıali TV'de Suat Toktaş'a konuşan Ali Öztunç: Santral yetkilileri tarafından tehdit edildik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesinin yankıları devam ediyor.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise önemli bir iddiayı gündeme getirerek meselenin boyutlarını gözler önüne serdi.Milletvekilleri tehdit edilmiş.

Babıali TV’de Suat Toktaş’ın sunduğu Babıali Yokuşu adlı programa katılan Öztunç, santral yetkililerinin kendisini ve işçileri farklı şekillerde tehdit ettiklerini söyledi.

Öztunç “İşçilere, santrale filtre takılması halinde işsiz kalacaklarını söylemişler. Sonra da bu işin sorumlusu olarak benim ve AK Parti milletveilinin ismini vermişler. Arayın bu işi durdurun yoksa işsiz kalacaksınız şeklinde tembihlemişler. Bu nedenle bir dönem sürekli aranarak bu süreçten vazgeçmem istendi. Bu açıkça tehdittir” dedi.
Filtre takılma sürecinde fabrikanın çalışmayacağını söyleyen Öztunç, “Bu süreçte işçiler çalışmayacak. Fakat bu işçiler kamudan özele geçerken onlara çalışma garantisi verilen işçiler. Yani faaliyete geçildiğinde tekrar çalıştırılmaları zorunluluğu var. Bu uygulanmazsa yüklenici firma sözünü tutmamış olur” dedi.

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