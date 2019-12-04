GÜNCEL

Ceren Özdemir'i öldüren zanlıyı linç etmeye kalktılar

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Zanlının suçunu itiraf ettiği bildirildi. Katil zanlısı Özgür A.'nın (35) 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Yakalanması sırasında polis memurlarını da yaralayan şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi. Polisler, öfkeli kalabalığın içinden çıkardığı Özgür A.'yı sorgulamak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye'ye yönelik PKK tehdidinin farkındayız
Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Bulgaristan'a TürkAkım tepkisi
Ceren Özdemir'i öldüren zanlı suçunu itiraf etti Korkunç gerçek ortaya çıktı
Altay Trabzonspor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN
NATO Zirvesi sonrası Bakan Albayrak'tan önemli açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (4 Aralık 2019)
Babıali TV'de Suat Toktaş'a konuşan Ali Öztunç: Santral yetkilileri tarafından tehdit edildik
Babalık izni kaç gün 657 memurların babalık izni
Ceren Özdemir ve katili aynı kamerada
ABD Başkanı Donald Trump'ın sorusuna Emmanuel Macron'dan 'ciddi olalım' yanıtı
AUZEF sınav sonuçları OYS öğrenci girişi TC ile sonuç sorgulama
Hanife Gürdal'dan takipçisine olay küfür tepkisi
Doğa Koleji'nde neler oluyor Doğa Koleji olayı nedir öğretmenler eylemde