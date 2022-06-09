Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasının ardından dolar/TL'de sert düşüş! 4 gün sonra 17 liranın altına indi

Hafta başından itibaren yükselişini sürdüren dolar, 17,52 lirayı görerek 2022 yılının en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Ekonomiye ilişkin atılan adımlar paylaşılacak" açıklamasının ardından Türk lirası (TL) karşısında 16,70'e kadar gerileyen dolar, saat 21:00 itibariyle 16,92 seviyesinde işlem gördü.

Avro ise açıklamanın ardından 18 lira seviyesine kadar geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuruda, "Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.