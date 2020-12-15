BIST 1.393
DOLAR 7,86
EURO 9,54
ALTIN 464,37
HABER /  GÜNCEL

Hava yolu şirketlerinde sağlık pasaportu uygulaması hazırlığı

COVID-19 test sonuçlarının kontrol edilmesi için; United Airlines, JetBlue, Lufthansa gibi büyük hava yolu şirketleri, CommonPass adlı sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı planlıyor.

Abone ol

Dünyaca ünlü bazı hava yolu firmalarının yolcuların Kovid-19 test sonuçlarını doğrulamak için sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı planladığı bildirildi.

New York Times'ın haberine göre, aralarında ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines ve JetBlue ile Alman Lufthansa grubunun bulunduğu şirketler, yolcuların Kovid-19 test sonuçlarının kontrol edilmesi için CommonPass adlı sağlık pasaportu uygulamasını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

CommonPass sağlık pasaportu 

Hava yolu şirketleri, yolcuların Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu doğrulayarak uçuş onay kodu sağlayan uygulamayı kullanmayı planlıyor. Uygulamanın yerel uçuş kuralları hakkında bilgilendirme yapması da tahmin ediliyor.

Aşı kimlikleri de yer alacak

Merkezi Cenevre'de bulunan kar amacı gütmeyen kuruluş Commons Project Foundation'ın yöneticisi Dr. Brad Perkins, bu tarz uygulamaların salgının kontrol edilmesindeki yeni normal tedbirleri arasında olacağını kaydetti.

CommonPass gibi sağlık pasaportu uygulamalarında elektronik aşı kimliklerinin de yer alacağı ve yolculukların yanı sıra spor salonları, eğitim kurumları ve alışveriş merkezlerine girişte de bu uygulamanın kullanılabileceği kaydediliyor.

United Airlines, ekimde, Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan New Jersey'deki Newark Liberty Havalimanı'na uçuşta CommonPass'ı test etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2021 asgari ücreti ve kesintiler kaç lira olacak? İşte tüm detaylar... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar/TL'de sert dalgalanma
Şahinbey Belediye Başkanı açıkladı! Koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek
Almanlardan bomba iddia! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede
Eski Tümamiral Cihat Yaycı ABD'nin yaptırım kararına çarpıcı yorum! Daha da güçlenir
9 ilde Adnan Oktar Suç Örgütü operasyonu! 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Jigolo kabusu yeniden hortladı: Polise gidemiyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın’ı çıldırtan cevap: Kabadayılık mı yapıyorsun
Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı
İsmail Demir eşi kimdir kaç tane çocuğu var? İsmail Demir ailesi
Temel Karamollaoğlu'ndan Bakan Selçuk'a tepki: Nerede yaşıyor ben anlayamadım
Selçuk Bayraktar'dan ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili paylaşım
Özgül Çoşar çocukları kaç tane aslen nereli? Masterchef Özgül hayatı
Yorumlar