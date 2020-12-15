BIST 1.393
DOLAR 7,86
EURO 9,54
ALTIN 464,37
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, işçi Dursun Arabacı (41) yaralandı.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde Kilimli'ye bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi.

Tavandan düşen taş nedeniyle oluşan göçükte yaralanan maden işçisi Dursun Arabacı, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocaktan çıkartılan Arabacı’ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Arabacı daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun Arabacı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar/TL'de sert dalgalanma
Şahinbey Belediye Başkanı açıkladı! Koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek
Almanlardan bomba iddia! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede
Eski Tümamiral Cihat Yaycı ABD'nin yaptırım kararına çarpıcı yorum! Daha da güçlenir
9 ilde Adnan Oktar Suç Örgütü operasyonu! 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Jigolo kabusu yeniden hortladı: Polise gidemiyorum
ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Demir eşi kimdir kaç tane çocuğu var? İsmail Demir ailesi
Temel Karamollaoğlu'ndan Bakan Selçuk'a tepki: Nerede yaşıyor ben anlayamadım
Selçuk Bayraktar'dan ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili paylaşım
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Fırça sonrası tepki
Fenerbahçe'nin konuğu Karacabey Belediyespor
Devlet tarafından kira ödemesi mi yapılacak? Kira düzenlemesi nedir?
Yorumlar