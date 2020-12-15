Temel Karamollaoğlu'ndan Bakan Selçuk'a tepki: Nerede yaşıyor ben anlayamadım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ‘Türkiye’de yoksulluğun olmadığını’ söylemesine tepki göstererek, “Nerede yaşıyor, ben anlayamadım” dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasi parti genel başkanları ziyaretlerine devam ediyor. CHP, İyi Parti genel başkanlarını ziyaret eden Karamollaoğlu, bu sefer de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Deva Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Karamollaoğlu’na, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sabri Tekir, Cafer Güneş ve Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın eşlik etti.

“Sadece dostluk ziyareti''

Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülke meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle Deva Partisi’ne hayırlı olsun ziyaretine geç geldiklerini belirterek, “Kendilerini bugün tebrik etmek için geldik. Yeni kuruluş aşamasında kendilerine başarılar diliyoruz. Problemlerin çözümleri noktasında Deva Partisi muhakkak katkıda bulunur. Ülkemizin ve dünyanın birtakım olaylar hakkında fikir teatisinde bulunduk. Sadece bir dostluk ziyaretiydi” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücretin açlık sınırında olmaması gerekiyor''

Asgari ücretin açlık sınırı üzerinde görüşülmesinden rahatsız olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, “Sendikalar bundan rahatsız değiller. Asgari ücretin bir ülkede açlık sınırında olmaması gerekiyor. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olması gerekiyor. Limit neresi derseniz? Yoksulluk sınırı olması icap eder. Ama bazıları bunu çarpıtarak, hemen toplu sözleşmede bu rakamın verilmesi icap eder gibi bir netice çıkarmaya çalışıyor. Ben böyle demedim. Hedef bu olmalıdır. Belli bir süre içinde, hatta 10 ile 15 sene içerisinde eşel mobil sistemiyle yani her sene asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir zam yapılarak, bu hedef yakalanmalıdır. Bunun sağlanması mutlaka asgari ücretle çalışanlara hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu sefer ne olması gerektiğinde ise asgari ücret üzerindeki vergiler ve ödenen diğer pirimler kalkarsa kendiliğinden bu rakam 3 bine çıkıyor. Bu yeter mi? Hayır. Bunun üzerinden de hiç olmazsa enflasyonun üzerinden yüzde 7 zammın yapılması faydalı olur. Böyle bir yöntem takip edilirse asgari ücret yoksulluk sınırına gelir. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ‘ Türkiye’de yoksulluğun olmadığını’ söylemesi asgari ücretin belirlenmesinde umarım temel kriter olmaz. Nerede yaşıyor, ben anlayamadım. Türkiye’de ise bunu görmemesi ve anlamaması mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.