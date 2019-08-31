Harp Okulları diploma töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...

Harp Okulları diploma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar... Erdoğan, güvenli bölge ile ilgili "Çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur." deyip "Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.

Diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istikbalimiz ve istiklalimizin en büyük güvencesi olmaya devam edecektir." diye konuştu.

"Fırat'ın doğusunda 2-3 hafta içinde kendi askerlerimiz ile bölgeyi oluşturmaya başlamazsak varsın gerisini onlar düşünsün" açıklaması yapan Erdoğan, "Biz doğrudan kendi askerlerinizin güvenli bölgeyi kontrol etmesi dışında bir çözüme rıza gösteremeyiz." dedi.

"Uçaklar (F-35) bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı şekilde başımıza gelecekleri herhalde bekleyecek halimiz yok." diyen Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Harekat planımızı devreye sokacağız"

-Müşterek harekat merkezinin kurulması gibi müspet gibi gelişmeler var. Biz doğrudan kendi askerlerinizin güvenli bölgeyi kontrol etmesi dışında bir çözüme rıza gösteremeyiz. Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur. Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız.

"ABD ile birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

-450 km’lik hat boyunca 30 km derinliğine sahip güvenli bölge oluşturma teklifimizi 2015’te G-20 zirvesinde tüm liderlerle görüştük. Hepsi olumlu karşılamış olsa da kimse uygulama yönünde gayret ortaya koymadı. Aynı projeyi ABD ile konuşuyoruz, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Güvenli bölge projesini ABD ile birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

"NATO'dan vazgeçmeyiz"

-Ne NATO üyeliğinden ne müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur. NATO son dönemde Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere birçok alanda çuvallamış olsa da en büyük savunma birliği olmayı sürdürüyor.

FETÖ ile mücadele

-Türkiye'nin fiziki sınırlarının çok ötesinde bir ülke olduğunu bu durum çok net bir şekilde gösteriyor. Son yıllarda FETÖ ihanet çetesinin pençesinden kurtardığımız TSK, Milletimizle çok daha sıkı bütünleşerek her zamankinden daha güçlü hale geldi.

"Bir takım güçlerin çıkar paylaşımı savaşı"

-Artık kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü açıkça belli olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın. Bölgedeki sorun DEAŞ değil bir takım güçlerin çıkar paylaşımı savaşıdır. İdlib’de rejimin tüm taşkınlıklarına rağmen Rusya ile işbirliği halinde yeni katliamların önüne geçmeye çalışıyoruz. Münbiç’te ortaya çıkan demografik yapıya ve güvenliğe ilişkin kaygılar giderek artıyor.

F-35 ve Patriotlar

-Uçaklar (F-35) bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı şekilde başımıza gelecekleri herhalde bekleyecek halimiz yok. Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz