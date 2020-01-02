İNTERNETHABER TV

Hande Kazanova 6-12 Ocak burç yorumları cuma Ay Tutulması olacak

6-12 Ocak 2020 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova İnternethaber Astroloji kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Bu hafta maddi konular ön planda. Salı ve çarşamba günleri önemli konuşmalar ve girişimlerimiz varsa bu iki günü değerlendirmek faydalı olabilir. Cuma günü akşam saatlerinde parçalı Ay Tutulması gerçekleşecek. Kendimizi güvenli hissettiğimiz alanlara odaklanacağız.Pazar günü ise hayatımızı yeniden değiştireceğimiz iki yıllık bir döneme merhaba diyeceğiz. Değişmesi gerekenler karşımıza gelecek.Güzel bir hafta olsun.

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