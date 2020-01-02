Hande Kazanova 6-12 Ocak burç yorumları cuma Ay Tutulması olacak

Bu hafta maddi konular ön planda. Salı ve çarşamba günleri önemli konuşmalar ve girişimlerimiz varsa bu iki günü değerlendirmek faydalı olabilir. Cuma günü akşam saatlerinde parçalı Ay Tutulması gerçekleşecek. Kendimizi güvenli hissettiğimiz alanlara odaklanacağız.Pazar günü ise hayatımızı yeniden değiştireceğimiz iki yıllık bir döneme merhaba diyeceğiz. Değişmesi gerekenler karşımıza gelecek.Güzel bir hafta olsun.