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İki araç arasına sıkışan yayanın ölümden döndüğü anlar kamerada

İstanbul’da bir çekicinin çarptığı araç kontrolden çıkıp yolda yürüyen yayaya çarptı. İki aracın arasında sıkışarak yaralanan yaya ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Sultanbeyli, Abdurahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Oto çekicisi seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak yolda yürüyen bir yayaya çarptı. Yaya, kendisine çarpan araç ile park halindeki aracın arasına sıkıştı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Aracın çarpmasıyla ölümden dönen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yayanın iki araç arasına sıkıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çekici bir otomobile çarpıyor. Kontrolden çıkan otomobil yoldaki bir yayaya çarpıyor ve yaya iki araç arasında sıkışıyor.

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