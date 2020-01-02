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POLİTİKA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Libya’ paylaşımı

Türk askerinin Libya'ya gönderilmesine karşı olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sabahat Akkiraz'ın Yemen Bizim Neyimize türküsünü paylaştı.

Libya'ya Türk askerine gönderilmesine izin veren tezkere bugün Meclis'te görüşüldü. Cumhuriyet Halk Partisi ise bu tezkereye karşı olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter sayfasından bir türkü paylaşarak "Mehmetçiğimizi, Libya Çöllerinden uzak tutun!" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir dönem CHP milletvekilliği de yapan Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Yemen Bizim Neyimize türküsünden kısa bir kısım paylaştı.

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