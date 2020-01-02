CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Libya’ paylaşımı

Libya'ya Türk askerine gönderilmesine izin veren tezkere bugün Meclis'te görüşüldü. Cumhuriyet Halk Partisi ise bu tezkereye karşı olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter sayfasından bir türkü paylaşarak "Mehmetçiğimizi, Libya Çöllerinden uzak tutun!" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir dönem CHP milletvekilliği de yapan Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Yemen Bizim Neyimize türküsünden kısa bir kısım paylaştı.