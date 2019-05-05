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Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

PKK'lı teröristlerin üs bölgesine düzenlediği terör saldırısında şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi.

Dün Hakkari Şemdinli'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu.

Şehit askerler bugün memleketlerine uğurlandı. Törende silah arkadaşları şehitlerin naaşını taşıdı.

Şehit askerlerden biri Adana'nın İmamoğlu ilçesinden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan (28) diğeri de Afyonkarahisarlı piyade sözleşmeli er Servet Akkuş olduğu öğrenildi.

3 aylık oğlu vardı

Afyonkarahisar'da ki şehidin mermer işçisi olan babası Zafer Akkuş, annesi Ayşe Akkuş, eşi Hatice Akkuş ve 3 aylık oğlu Bora Efe Akkuş'un Çalışlar köyünde ikamet ettiği belirtildi. Ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Servet Akkuş'un vatani görevini yaptıktan sonra piyade sözleşmeli er olarak göreve başladığı kaydedildi.

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