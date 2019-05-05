Galatasaray-Beşiktaş derbisi ligin kaderini belirleyecek! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in son haftalarına girilirken Galatasaray, kendisi gibi şampiyonluk kovalayan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır olacak. Kritik maçla ilgili son değerlendirmeleri bu haberimizde bulabilirsiniz.

Ligin 31. haftası kıyasıya bir mücadeleye sahne oluyor. Geride kalan 30 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş'ı evinde misafir ediyor.

Topladığı 60 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray, kendisini 59 puanla takip eden Beşiktaş'ı evinde yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki teknik adamlar dev derbiye hangi 11'lerle çıkacak?

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Diagne, Onyekuru.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Media Group, derbiyi Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede canlı yayınla ekranlara getirecek. Karşılaşma, Türkiye'e beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takımını yalnız bırakacak isimler

Dev maç öncesi Galatasaray'da sol üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Kostas Mitroglou derbi maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise sakatlığı süren Gary Medel'in dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Ceza sınırında olan isimler

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Martin Linnes, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba bu maçta kart görmeleri halinde gelecek haftaki Çaykur Rİzespor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan isimler ise Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma.