HABER /  GALATASARAY

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ligin kaderini belirleyecek! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ligin kaderini belirleyecek! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in son haftalarına girilirken Galatasaray, kendisi gibi şampiyonluk kovalayan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır olacak. Kritik maçla ilgili son değerlendirmeleri bu haberimizde bulabilirsiniz.

Ligin 31. haftası kıyasıya bir mücadeleye sahne oluyor. Geride kalan 30 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş'ı evinde misafir ediyor. 

Topladığı 60 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray, kendisini 59 puanla takip eden Beşiktaş'ı evinde yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki teknik adamlar dev derbiye hangi 11'lerle çıkacak?

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Diagne, Onyekuru.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz.

Hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Media Group, derbiyi Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede canlı yayınla ekranlara getirecek. Karşılaşma, Türkiye'e beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takımını yalnız bırakacak isimler
Dev maç öncesi Galatasaray'da sol üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Kostas Mitroglou derbi maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise sakatlığı süren Gary Medel'in dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Ceza sınırında olan isimler
Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Martin Linnes, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba bu maçta kart görmeleri halinde gelecek haftaki Çaykur Rİzespor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan isimler ise Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan belediye meclislerine çarpıcı uyarı: Başkanları sıkıştıracağız
Erdoğan'dan belediye meclislerine çarpıcı uyarı: Başkanları sıkıştıracağız
Oktay'dan "Operasyon" açıklaması: Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu ele alıyor
Oktay'dan "Operasyon" açıklaması: Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu ele alıyor
Binyamin Netanyahu'dan İsrail ordusuna korkutan talimat
Binyamin Netanyahu'dan İsrail ordusuna korkutan talimat
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den çarpıcı "Türkiye" çıkışı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den çarpıcı "Türkiye" çıkışı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'nu kızdıracak Ramazan mesajı
Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'nu kızdıracak Ramazan mesajı
Mustafa Denizli'den maç sonu Diagne itirafı
Mustafa Denizli'den maç sonu Diagne itirafı
ÖNCEKİ HABERLER
Hıdırellez gül ağacına dilek asma saati kaç 2019 ne zaman?
Hıdırellez gül ağacına dilek asma saati kaç 2019 ne zaman?
Hıdırellez dilek dileme kağıda ne yazılır dilekler gerçek olur mu?
Hıdırellez dilek dileme kağıda ne yazılır dilekler gerçek olur mu?
Malatya Ramazan İmsakiyesi 2019 imsak vakitleri iftar saati
Malatya Ramazan İmsakiyesi 2019 imsak vakitleri iftar saati
Şırnak imsak vakitleri 2019 Diyanet imsakiyesi sahur iftar saatleri
Şırnak imsak vakitleri 2019 Diyanet imsakiyesi sahur iftar saatleri
2019 Diyanet Kilis imsakiyesi imsak vakti sahur saatleri
2019 Diyanet Kilis imsakiyesi imsak vakti sahur saatleri
Diyanet imsakiyesi Kars 2019 İmsakiye sahur vakti iftar saatleri
Diyanet imsakiyesi Kars 2019 İmsakiye sahur vakti iftar saatleri
Hakkari'de son dakika gelişmesi 5 terörist öldürüldü
Hakkari'de son dakika gelişmesi 5 terörist öldürüldü
2019 Mardin İmsakiyesi Diyanet imsakiye sahur vakti iftar saatleri
2019 Mardin İmsakiyesi Diyanet imsakiye sahur vakti iftar saatleri
Yorumlar 2 yorum