Hakan'dan Akıncı'ya sert tepki: Denktaş yaşasaydı 'İzansız Mustafa idraksiz Mustafa' derdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" açıklamasını eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eğer yaşasaydı Rauf Denktaş'ın "İzansız Mustafa... İdraksiz Mustafa... İyi ki ölmüşüm de seni görmemişim Mustafa" diyeceğini yazdı.

Ahmet Hakan, Kuzey Kıbrıs'ın ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş eğer yaşasaydı Mustafa Akıncı'ya sert ifadelerle yükleneceğini savundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da operasyonla ilgili açıklamalarını eleştiren Hakan, "Savaş hukukunda sivillerin kalkan olarak kullanılması durumunda siviller öldürülebilirmiş." ifadelerini kullandı.

"Oldubittilere gülücükler mi atılacak?" diyen Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Mustafa! Kendine gel!"

Kıbrıs Türklerinin efsane lideri Rauf Denktaş yaşasaydı... Mustafa Akıncı’ya şunları söylerdi: Mustafa! Kendine gel! 1974’te Rumlar bizi katlederken... Biz Türkiye’ye 'Sakın gelmeyin! Diyalog isteriz, diplomasi isteriz' falan mı dedik? Ayşe niye tatile çıkmıştı Mustafa? Diyaloğun ve diplomasinin paçavra kadar değeri kalmadığı için çıkmamış mıydı?

"Oldubittilere gülücükler mi atılacak?"

Diyalog ve diplomasi barışı sağlamıyorsa... Ne yapılacak Mustafa? Oldubittilere gülücükler mi atılacak? Terör devletine selam mı durulacak? Ne yapsın Türkiye Mustafa? Sınırında emperyalist kuklası PKK devletine gülücük mü atsın? Diyalog ve diplomasiyle olmuyorsa... Neyle olacak Mustafa?

İzansız Mustafa... İdraksiz Mustafa... İyi ki ölmüşüm de seni görmemişim Mustafa!

"Siviller öldürülebilirmiş"

Hakan ayrıca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da operasyonla ilgili açıklamalarını eleştirdi. Hakan, Feyzioğlu'nun açıklamalarının Türkiye hakkında 'sivilleri öldürüyorlar' iddialarını güçlendireceğini iddia etti:

Savaş hukukunda sivillerin kalkan olarak kullanılması durumunda siviller öldürülebilirmiş. Ama Türkiye, savaş hukukunun kendine tanıdığı bu imkândan yararlanmıyormuş... Böyle diyor Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu... Sivillere yönelik bir saldırı falan söz konusu değilken bile... 'Türkiye sivilleri öldürüyor' iftirasının atıldığı şu ortamda... Bu cümlelerinin kesilip biçileceğini, istismar edileceğini, 'Sivil katliamına cevaz veriyor' diye yorumlanacağını... Hesaba katmalıydı Metin Feyzioğlu...

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