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Hakan Ural'dan sağlıkçılar hakkında skandal yorum

Hakan Ural'ın yorumcusu olduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programında sağlıkçılar için, "Gözünü oyardın" ifadesini kullanmasına tepkiler büyüyor.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programı yorumcusu Hakan Ural, Kocaeli'de bir hastanede yaşanan olayı Nur Tuğba Algül ile tartıştı.

Hakan Ural'dan sağlıkçılara yönelik skandal bir yorum geldi.

Ural'ın sağlıkçılar için Nur Tuğbaş Algül'e, "Sen olsaydın gözünü oyardın" demesinin ardından Algül'ün de "Yapardım" yanıtı dikkat çekti.

Hakan Ural'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü.

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