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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul'da yakalandı!

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul'da yakalandı!

HAİTİ Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, 7 Temmuz 2021 tarihinde Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Samir Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye transit uçuş gerçekleştirdiği ve İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı bilgisini İstanbul polisine bildirdi.

Haiti, Filistin ve Ürdün pasaportları taşıdığı öğrenilen şüpheli Samir Handal, saat 06.55'te iniş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Handal, Adalet Bakanlığı'nın 40 günlük geçici tutuklama talimatı doğrultusunda Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Handal tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

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