BIST 10.675
DOLAR 42,25
EURO 49,21
ALTIN 5.764,54
HABER /  GÜNCEL

Gürsel Tekin'in odasına tuvaletlerini yapıp kaçtılar! CHP binasında mide bulandıran görüntüler

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında çirkin bir saldırı gerçekleşti. Binaya giren bir grup makam odalarına tuvatlerini yaptı. Gürsel Tekin, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek "Kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık. Artık asla tolere etmeyeceğiz" dedi.

Abone ol

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'in bulunduğu binada iğrenç bir olay gerçekleşti. TGRT Haber'in özel haberine göre; binaya giren saldırgan bir grup makam odalarına tuvaletlerini yaptı.

Suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Gürsel Tekin, "Daha önce de olumsuzluklar oldu ama kol kırılır yen içinde kalır dedik. Bardağı taşıran çok çirkin meseleler olunca karar aldık ve şikayetçi olduk. Faillerin kim olduğunu biz de merak ediyoruz, hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık"

Bir bilgisayarın da çalınmaya çalışıldığını belirten Tekin, "Çalamadılar ama ismi biliyoruz. Çarşamba sabahı kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık. Artık asla tolere etmeyeceğiz. Savcılık bunların kim olduğunu da bulacak, takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

"Başkanımızın kapısına kadar sürmüşler"

Zeki Şen ise "Saldırı değil taciz desek daha doğru olur, çok sık oluyor bu durumlar. Haddi aşan sataşmalar oluyor, binanın çok yerinde olduğu gibi özel alanlarımızda da bu çirkinliği görüyoruz. Her yere tuvaletlerini yapmışlar, başkanımızın kapısına da sürmüşler" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Muazzez Abacı'nın dev serveti ortaya çıktı! Kızı Saba kimdir, mesleği ne? Mirasın hepsi ona kaldı
Foto Galeri Muazzez Abacı'nın dev serveti ortaya çıktı! Kızı Saba kimdir, mesleği ne? Mirasın hepsi ona kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İstanbul'un en lüks semtinde kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü
İstanbul'un en lüks semtinde kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü
Çin sınırına yakın o hava üssü faaliyet geçirildi!
Çin sınırına yakın o hava üssü faaliyet geçirildi!
Merkez Bankası brüt rezervleri arttı
Merkez Bankası brüt rezervleri arttı
Bakan Şimşek: Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek
Bakan Şimşek: Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Ömer Çelik'in acı günü: Hasan Öztapal defnedildi
Ömer Çelik'in acı günü: Hasan Öztapal defnedildi
Dursun Özbek bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu! Eren Elmalı için bakın ne dedi?
Dursun Özbek bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu! Eren Elmalı için bakın ne dedi?
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'iddianame' tepkisi: İçi boş klasörleri yere fırlattı!
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'iddianame' tepkisi: İçi boş klasörleri yere fırlattı!
Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı Samsun'da tedavi ediliyor
Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı Samsun'da tedavi ediliyor
Anne ile oğlu 10 gün sonra ölü bulunmuştu ölüm nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor
Anne ile oğlu 10 gün sonra ölü bulunmuştu ölüm nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor
Bu yollarda hız limitleri değişiyor! İstanbullular aman dikkat
Bu yollarda hız limitleri değişiyor! İstanbullular aman dikkat