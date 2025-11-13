Gürsel Tekin'in odasına tuvaletlerini yapıp kaçtılar! CHP binasında mide bulandıran görüntüler

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında çirkin bir saldırı gerçekleşti. Binaya giren bir grup makam odalarına tuvatlerini yaptı. Gürsel Tekin, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek "Kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık. Artık asla tolere etmeyeceğiz" dedi.

Abone ol

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'in bulunduğu binada iğrenç bir olay gerçekleşti. TGRT Haber'in özel haberine göre; binaya giren saldırgan bir grup makam odalarına tuvaletlerini yaptı.

Suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Gürsel Tekin, "Daha önce de olumsuzluklar oldu ama kol kırılır yen içinde kalır dedik. Bardağı taşıran çok çirkin meseleler olunca karar aldık ve şikayetçi olduk. Faillerin kim olduğunu biz de merak ediyoruz, hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık"

Bir bilgisayarın da çalınmaya çalışıldığını belirten Tekin, "Çalamadılar ama ismi biliyoruz. Çarşamba sabahı kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık. Artık asla tolere etmeyeceğiz. Savcılık bunların kim olduğunu da bulacak, takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

"Başkanımızın kapısına kadar sürmüşler"

Zeki Şen ise "Saldırı değil taciz desek daha doğru olur, çok sık oluyor bu durumlar. Haddi aşan sataşmalar oluyor, binanın çok yerinde olduğu gibi özel alanlarımızda da bu çirkinliği görüyoruz. Her yere tuvaletlerini yapmışlar, başkanımızın kapısına da sürmüşler" ifadelerini kullandı.