BIST 10.675
DOLAR 42,25
EURO 49,21
ALTIN 5.764,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde tırın devrildiği kazada sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

G.A'nın (35) kullandığı 68 AFH 034 plakalı tır, Garipçe Mahallesi Kayseri-Nevşehir kara yolunda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince İncesu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, tırın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'un en lüks semtinde kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü
İstanbul'un en lüks semtinde kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü
Çin sınırına yakın o hava üssü faaliyet geçirildi!
Çin sınırına yakın o hava üssü faaliyet geçirildi!
Merkez Bankası brüt rezervleri arttı
Merkez Bankası brüt rezervleri arttı
Bakan Şimşek: Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek
Bakan Şimşek: Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Ömer Çelik'in acı günü: Hasan Öztapal defnedildi
Ömer Çelik'in acı günü: Hasan Öztapal defnedildi
Dursun Özbek bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu! Eren Elmalı için bakın ne dedi?
Dursun Özbek bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu! Eren Elmalı için bakın ne dedi?
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'iddianame' tepkisi: İçi boş klasörleri yere fırlattı!
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'iddianame' tepkisi: İçi boş klasörleri yere fırlattı!
Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı Samsun'da tedavi ediliyor
Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı Samsun'da tedavi ediliyor
Anne ile oğlu 10 gün sonra ölü bulunmuştu ölüm nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor
Anne ile oğlu 10 gün sonra ölü bulunmuştu ölüm nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor
Bu yollarda hız limitleri değişiyor! İstanbullular aman dikkat
Bu yollarda hız limitleri değişiyor! İstanbullular aman dikkat
TÜİK açıkladı! Toplanan inek sütü eylülde azaldı
TÜİK açıkladı! Toplanan inek sütü eylülde azaldı