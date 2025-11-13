Kayseri'de tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde tırın devrildiği kazada sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.Abone ol
G.A'nın (35) kullandığı 68 AFH 034 plakalı tır, Garipçe Mahallesi Kayseri-Nevşehir kara yolunda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince İncesu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, tırın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.