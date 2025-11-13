BIST 10.662
Dursun Özbek bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu! Eren Elmalı için bakın ne dedi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasına ilişkin konuştu. Özbek, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı hakkında, "Eren kardeşimiz 4 yıl 10 ay önce yapmış. İki ay daha önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden beri hiçbir bahis faaliyeti yok, kendi takımına da oynamamış. Ancak kurunun yanında yaş da yanmasın. Bu genç çocuklarımızın özlük haklarını ve geleceğini çok iyi incelemek lazım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde bahis skandalına dair soruları yanıtladı. Özbek sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Spor gündemindeki en önemli konulardan biri bahis mevzusu. Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz. Buna bağlı olarak TFF harekete geçti. Galatasaray her zaman bu faaliyete destek verir, bunda tereddüt yok" dedi.

"Kurunun yanında yaş da yanmasın"

Başkan Özbek, özellikle genç futbolcuların geleceğini etkileyebilecek kararların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ancak kurunun yanında yaş da yanmasın. Bu genç çocuklarımızın özlük haklarını ve geleceğini çok iyi incelemek lazım. Türk sporunun temizlenmesi hepimizin dileği."

"İki ay önce oynasaydı muafiyete girecekti"

Galatasaraylı Eren Elmalı'nın da sevk edilen futbolcular arasında yer almasıyla ilgili konuşan Özbek, olayın zamanlamasına dikkat çekerek, "Eren kardeşimiz 4 yıl 10 ay önce yapmış. İki ay daha önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden beri hiçbir bahis faaliyeti yok, kendi takımına da oynamamış" dedi.

"Fiilin etkisi herkes için aynı değil"

Başkan Özbek, verilecek cezaların fiilin niteliğine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sürekli oynayan, kendi takımına oynayan, kendi ligindeki maçlara oynayan ile yıllar önce bir kez oynayan aynı kefeye konmamalı. Disiplin Kurulu ve Savcılık fiilleri buna göre değerlendirmeli. Elbette ceza olmalı ama fiilin şekline göre verilmesi gerektiğini düşünüyorum" sözlerini noktaladı.

