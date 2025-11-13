CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'iddianame' tepkisi: İçi boş klasörleri yere fırlattı!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yolsuzluk soruşturması kapsamında tamamlanan İBB iddianamesini değerlendirdiği basın toplantısında iddianameyi temsilen getirdiği 'içi boş' klasörleri gösterip tek tek fırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi eleştiren Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"560 milyarlık bir yolsuzluk' dediler. Sonra bunu 160 milyara düşürdüler. Peki 'asrın yolsuzluğu' dediğin bu dosyayla ilgili, bu parayla ilgili bir delil koyabildin mi? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun banka hesaplarında böyle bir para ya da tek kuruş geçmiş mi? Teknik, fiziki takip var mı? MASAK raporlarında, 'bu adam şu müteahhitten tek kuruş almış' gibi bir beyan var mı? Hayır yok. Yani sen başladığın yerdesin. Sen mutlaka ve mutlaka iddia ettiğin, önce 560 milyar sonra 160 milyarı verileriyle ortaya koymalısın. Bu delilleri ortaya koymadan, davanın açıldığı ağır ceza mahkemesine sesleniyorum, bu iddianameyi iade et. Bu para nerede? Açıklamasını iste başsavcıdan. Olmaz arkadaşlar. Böyle iddianame, böyle soruşturma olmaz."

İddianamedeki ifadeleri de eleştiren Başarır, şöyle konuştu:

"İddianamede, partimize, Türkiye'nin birinci partisine garip iddialar ortaya koymuş. İddianamenin 39'uncu sayfasında, 'CHP başkanlık görevine gelen Özgür Özel isimli şahsa' diyor. Kim bu Özgür Özel isimli şahıs? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı. Sen kimsin Sayın Başsavcı? Sen kimsin ki bu partinin, Türkiye'nin birinci partisinin Genel Başkanına, 'Özgür Özel isimli şahıs' diyorsun? Bu ne hadsizlik? Bu ne kendini bilmezlik? 'Atanmış, bakan yardımcılığı yapmış bir Başsavcı bu ülkede bir partiye ayar verip, darbe yapmak istiyor' dediğimizde davalar açıldı. Sonuç ortada. Siz kim oluyorsunuz kurultay divan başkanının konuşmasını bir iddianameye konu ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz kurultaydaki görüntüleri bir iddianameye konu ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz İstanbul İl Binasına bir kendini bilmez kayyum atayıp o binanın mülkiyetine el koyulmasını talep ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz, bu partinin Anayasa Mahkemesi tarafından Yargıtay'a ihbarda bulunup kapatılmasını talep ediyorsunuz?"

"Sandığa sahip çıkmaya davet ediyoruz"

Üzerinde, "İBB İddianamesi" yazılı klasörleri açarak yere atan Başarır, "Birinci klasör, 'olabilir' bomboş. İkincisi, 'bildiğin kadarıyla'…. Bununla mı parti kapatacaksın sen? Türkiye'nin birinci partisini. Haddini bileceksin. Milyonlar bu partinin arkasında, milyonların umudu. CHP'ye darbe yapılmasına asla izin vermeyiz. Bu bir muhtıradır. Bu bir iddianame değildir. O yüzden tüm millete, partimize, iradenize, demokrasiye, oy verdiğiniz sandığa sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sahte delillerle, yalancı, gizli tanıklarla cezaevine atılıp orada ölmekle tehdit edilip ifadesi değiştirilen insanların beyanlarıyla bu ülkenin cumhurbaşkanı adayını cezaevine atıp partisini kapatamazsınız." diye konuştu.