BIST 10.662
DOLAR 42,25
EURO 49,20
ALTIN 5.736,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı Samsun'da tedavi ediliyor

Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı Samsun'da tedavi ediliyor

Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi'nde tedavi ediliyor.

Abone ol

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan ilk yardım ünitesinde görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, yılan kartalının yılanlarla beslenen bir tür olduğunu söyledi.

Yaklaşık 300 metre yükseklikten yerdeki yılanı görüp avlayabildiklerini vurgulayan İsfendiyaroğlu, bunun dışında diğer sürüngen ve kemirgenlerle de beslendiklerini anlattı.

Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı Samsun'da tedavi ediliyor - Resim: 0

Tedavi ettikleri yılan kartalının Tokat'ta yaralı olarak bulunduğunu belirten İsfendiyaroğlu, "Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesine, daha sonra rehabilitasyon ve tedavisi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesindeki kliniğimize getirildi. Bir ayı aşkın süredir bizimle. Geldiğinde kanat kısmındaki kemiklerde açık bir kırık mevcuttu. Şu anda bu kırık kaynadı. Her gün hayvanımıza uçuş antrenmanı yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı Samsun'da tedavi ediliyor - Resim: 1

İsfendiyaroğlu, yılan kartallarının göçmen bir kuş olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Normalde kışın Afrika, sahra altı bölgesindeki ülkelerde yaşıyor. Yazın da Hatay üzerinden ülkemize giriş yapıyor. Buradan da boğazlar üzerinden Avrupa'ya göç ediyorlar. Batı tarafta Yunanistan, Bulgaristan, Fransa ve İspanya'da yoğun şekilde yazın konaklıyor, ürüyorlar. Doğu tarafta ise Çoruh Vadisi üzerinden Gürcistan, Çeçenistan ve Kafkas ülkelerinde bulunmaktalar. Mart ayı ile göçleri başlıyor. Eylül, ekim ayı gibi kışlama bölgeleri olan Afrika'ya göç ediyorlar."

Yılan kartallarında 1,5 metreden 2,5 metreye kadar kanat uzunluğu bulunduğuna işaret eden İsfendiyaroğlu, tedavisi devam eden kuşun daha sonra doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Anne ile oğlu 10 gün sonra ölü bulunmuştu ölüm nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor
Anne ile oğlu 10 gün sonra ölü bulunmuştu ölüm nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor
Bu yollarda hız limitleri değişiyor! İstanbullular aman dikkat
Bu yollarda hız limitleri değişiyor! İstanbullular aman dikkat
TÜİK açıkladı! Toplanan inek sütü eylülde azaldı
TÜİK açıkladı! Toplanan inek sütü eylülde azaldı
Ferdi Zeyrek'in ölümünde ilk duruşma tarihi belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölümünde ilk duruşma tarihi belli oldu
Mahmut Arıkan'dan Yeniden Refah'la seçim işbirliği açıklaması
Mahmut Arıkan'dan Yeniden Refah'la seçim işbirliği açıklaması
Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları ortak bildiri açıkladı
Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları ortak bildiri açıkladı
Sakarya'da uyuşturucuyu tuvalette imha etmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da uyuşturucuyu tuvalette imha etmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı
Katar Emiri Şeyh Temim, yağmur duasına katıldı
Katar Emiri Şeyh Temim, yağmur duasına katıldı
CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...
CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...
Bitlis'te aç kalan tilki yerleşim yerine indi
Bitlis'te aç kalan tilki yerleşim yerine indi
MSB kaynakları açıkladı! Kargo uçağı neden düştü? Esrarengiz helikopter meğer...
MSB kaynakları açıkladı! Kargo uçağı neden düştü? Esrarengiz helikopter meğer...
Türkiye Sigorta Birliği'nden eski tip ehliyet sahiplerine uyarı
Türkiye Sigorta Birliği'nden eski tip ehliyet sahiplerine uyarı