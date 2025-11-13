Muazzez Abacı'nın dev serveti ortaya çıktı! Kızı Saba kimdir, mesleği ne? Mirasın hepsi ona kaldı
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, yaşadığı kalp rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi altında olduğu hastanede 78. doğum gününde hayatını kaybetti. Usta sanatçının kaybının ardından ortaya servetiyle ilgili bazı iddialar atıldı. Abacı'nın Tuzla'da villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireler ve daha nicesinden oluşan geniş bir mal varlığı olduğu söylentiler arasında... Bu servetin kime kalacağı da ortaya çıktı. Gözler tek çocuğu olan Saba'ya çevrildi. Kızı Saba kimdir, ne iş yapıyor?
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen usta sanatçı, 78. yaş gününde hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu.
SERVETİ VE MİRASINA DAİR İDDİALAR GÜNDEME GELDİ
Abacı'nın vefatının ardından, geride bıraktığı mal varlığı sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Sabah'ın haberine göre, ünlü sanatçının İstanbul'un farklı ilçelerinde değerli gayrimenkulleri bulunuyordu.