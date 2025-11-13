Muazzez Abacı'nın dev serveti ortaya çıktı! Kızı Saba kimdir, mesleği ne? Mirasın hepsi ona kaldı

Türk sanat müziğinin usta isimlerinin başında gelen Muazzez Abacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Usta sanatçı Abacı, 78. yaş günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Sanatçının mirası ve sahip olduğu servetine dair ortaya bazı iddialar atılmaya başlandı. Usta ismin iddiaların odağındaki dev serveti dudakları uçuklattı. Bu iddialar sosyal medyada yankı bulurken, gözler Abacı'nın tek çocuğu olan Saba'ya çevrildi. Mirasın hepsi ona kaldı...