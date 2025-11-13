Anne ile oğlu 10 gün sonra ölü bulunmuştu ölüm nedenine ilişkin sır perdesi aralanıyor

Kastamonu’da evlerinden ayrıldıktan 10 gün sonra dere yatağında cenazesine ulaşılan anne Huriye Hlevacı'nın hipotermi geçirerek, oğlu Osman Yaşar Hlevacı'nın şelaleden düşerek öldüğü üzerinde duruluyor.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5) Köseali köyü yakınlarında orman içerisindeki dere yatağında cesetlerinin bulunduğu olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerince Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.

Çocuğun kayıp baş üstü düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor

Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı. Ekiplerce şelale tabanında ulaşılan cesette yapılan ilk incelemeye göre, kayıp çocuğun baş üstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Çcouğun bulunmasının ardından anneyi arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bölgede yapılan aramada, Huriye Helvacı'nın kıyafetleri, cesedine 15 metre uzaklıkta bulundu.

Kaygan bir yer

Köseali köyünde yaşayan Hakkı Şahin, AA muhabirine, dronla yapılan incelemede ceset tespit edilmesinin ardından bölgeyi iyi bildiği için ekipleri o bölgeye götürdüğünü söyledi.

Şelalenin çok yüksek olduğunu anlatan Şahin, "Kaygan bir yer. Suyun kenarında kalmış çocuk. Sırt üstü vaziyetteydi. Bölge kayalık bir yer, insan zor gider oraya." ifadelerini kullandı.

Darp izine rastlanmadı

Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun olduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu. Yapılan ilk incelemede, kadının cesedinde delici ya da kesici alet veya darp izine rastlanmadı.

5 yaşındaki çocuğun bel bölgesinde kırıklar tespit edildi. Anne Huriye Helvacı’da herhangi bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı.

Hipotermi öncesi sıcaklık hissi nedeniyle elbiselerini çıkarmış olabilir

Ekipler, hipotermi vakalarında kişinin hayatını kaybetmeden önce aşırı sıcaklık hissine kapılması nedeniyle kıyafetlerini çıkarmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni Ankara'da yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kadının çantasına da ulaşan ekipler, cep telefonunu ise bulamadı. Ekiplerin cep telefonunu arama çalışmaları sürüyor.

Oğlu şelale tabanında anne 50 metre üst tarafta bulunmuştu

Annenin telefonu aranıyor

