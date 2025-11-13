İstanbul'un en lüks semtinde kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü

İSTANBUL’a Almanya'dan gelen Böcek ailesinden 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, otelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailenin, İstanbul'un en lüks semti olarak bilinen Ortaköy'de kumpir ve midye yediği öğrenildi.

Abone ol

Almanya’nın Hamburg kentinden İstanbul’a gelen Böcek ailesi, Fatih’te konakladıkları otelde gece saatlerinde fenalaştı. 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek’in tedavisi sürüyor.

ORTAKÖY'DE KUMPİR VE MİDYE YEDİLER

Ailenin, olaydan önce Ortaköy’de kumpir ve midye yediği öğrenildi. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk bulgular, aile bireylerinde zehirlenme belirtilerine işaret etti.

Polis, hem otel odasında hem de ailenin yemek yediği yerlerde inceleme yaptı. Otelden numuneler alındı. Savcılık, “taksirle ölüme sebebiyet” şüphesiyle soruşturma başlattı.

1 GÜN SONRA ALMANYA'YA DÖNECEKLERDİ

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre Böcek ailesinin ertesi gün Almanya’ya dönmeyi planladığı belirtildi. Ölüm nedeninin kesinleşmesi için laboratuvar incelemeleri devam ediyor.