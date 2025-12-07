Göztepe - Trabzonspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligin üst sıralarındaki dengeleri yakından ilgilendiren bu mücadelede İzmir ekibi, evinde alacağı bir galibiyetle 4. basamaktaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise son haftalarda rüzgarı arkasına alan bir Trabzonspor var. Fatih Tekke yönetiminde 10 maçtır bileği bükülmeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada bu fırsatı iyi değerlendirip ikincilik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

Göztepe 0 - 1 Trabzonspor

46'GOL | Ernest Muçi, topu ağlara gönderdi. Zubkov'un savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Muçi, kalecinin üstünden aşırtma bir vuruş denedi ancak Lis gole izin vermedi. Seken top tekrar Muçi'nin önünde kaldı ve yıldız futbolcu sağ çaprazdan topu boş ağlara gönderdi.

46'İkinci yarıya Göztepe başladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

45'İNANILMAZ GOL KAÇTI! Trabzonspor'ceza sahasında oluşan karambolde Juan'ın vuruşunu Onana çıkardı. Seken topu Bokele tamamlayamadı.

45'Olaigbe'nin ortasında Onuachu kafayı vurdu, top kaleci Lis'te kaldı.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

42'Olaigbe ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan faulün dışarda yapıldığını söyledi.

37'Muçi'nin serbest vuruşu barajdan döndü.

27'Folcarelli yerde kaldı. Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

24'Mücadelenin bu bölümünde tempo oldukça düştü.

10'Zubkov'un köşe vuruşunda Onuachu'nun kafası yandan dışarı gitti.

10'Trabzonspor bu dakikalarda baskısını artırmak istiyor.

3'Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'nin vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Göztepe - Trabzonspor ilk 11'ler

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Juan, Janderson

Trabzonspor: Onana, Batagov, Serdar, Mustafa, Pina, Tim, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

FIRTINA'DA HEDEF İKİNCİLİK

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir deplasmanında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe zirve yarışında yara alırken, Trabzonspor bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Zorlu haftada İzmir deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Fırtına, kritik maçı kazanarak puanını 34'e çıkartmayı ve ikinci sıraya yükselmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Göztepe ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE İLE TRABZONSPOR ARASINDA 31. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

TRABZONSPOR LİGDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu periyotta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan Karadeniz devi, kalesinde 10 gol gördü. Çok iyi bir performans sergiledi. Fırtına ligde geride kalan 14 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve takibini sürdürüyor. Rakip filelere 25 gol gönderen Karadeniz devi, kalesinde 12 gol gördü. Fatih Tekke ile yenilmesi zor bir takım kimliği kazandı.

DIŞ SAHADA TEK KAYIP FENERBAHÇE'YE

Karadeniz devi bu sezon dış sahada ise tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı. Bordo mavili takım deplasmanda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puan toplayarak dış sahada güven veren bir performans sergiledi.

TRABZONSPOR İZMİR'DE ZORLANIYOR

Fırtına, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı. Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.