Gözaltına alınmıştı! Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınmıştı! Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı.

Yeniçağ'ın haberine göre gözaltında bulunan Çakar, kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Yaşanan durumun ardından deneyimli futbol adamı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Çakar'da kalp krizi şüphesi olduğu ve gerekli kontrollerin yapılacağı öğrenildi.

