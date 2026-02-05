Görevden uzaklaştırılan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi.Abone ol
Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşma 7'nci gününde devam etti.
Sanıkların ifadeleri alınmaya devam edilirken akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.
ZEYDAN KARALAR TAHLİYE EDİLDİ
1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de görülen davada, aralarında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Karalar, soruşturma kapsamında 5 Ocak 2025 tarihinde gözaltına alınmıştı.
Gebze'de gözaltına alınan Zeydan Karalar, İstanbul'a getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklanırken İçişleri Bakanlığı, Karalar'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI
Duruşmanın ilk gününde sanıklar aylık gelirlerinin miktarını hakimliğe bildirmişti.
Karalar burada verdiği ifadede aylık gelirinin 360 bin lira olduğunu söylemişti.