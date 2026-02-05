BIST 13.589
Trabzonspor'da iki ayrılık: Süper Lig ekibine gittiler

Trabzonspor, takımın futbolcuların Olaigbe ve Baniya'nın Konyaspor'a transferini duyurdu.

Trabzonspor, ara transfer döneminin sona ermesine bir gün kala takımın iki futbolcusunu Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a gönderdi.

Bordo-Mavililer, Rayyan Baniya'yı bonservisiyle yollarken, Kazeem Olaigbe'nin satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre Trabzonspor, iki transferden 4,02 milyon Euro bonservis bedeli kazandı.

Sonraki satışlardan yüzde 50 pay hakkı maddesi sözleşmelere eklenirken, kulübe "ön satın alma hakkı" da tanınmış oldu.

