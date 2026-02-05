BIST 13.589
DOLAR 43,61
EURO 51,41
ALTIN 6.699,68
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 2 ilçede düzenlenen operasyonda 240 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Kağıthane ve Kartal'da 2 adres ve 2 araca yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, toplam 240 kilo 300 gram sıvı ve kristal sentetik uyuşturucu, 87 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ve bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Memişoğlu: Hatay Şehir Hastanesi inşaatına 2026 sonu itibarıyla başlayacağız
Bakan Memişoğlu: Hatay Şehir Hastanesi inşaatına 2026 sonu itibarıyla başlayacağız
Beşiktaş duyurdu: Yeni transfer İstanbul'a geliyor
Beşiktaş duyurdu: Yeni transfer İstanbul'a geliyor
ABD, Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadının lideriyle teması kesti
ABD, Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadının lideriyle teması kesti
Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu
Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu kadar cahil olunmaz"
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu kadar cahil olunmaz"
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Suudi Arabistan'da "deve pasaportu" projesi
Suudi Arabistan'da "deve pasaportu" projesi
PFDK'dan Çekdar Orhan'a 5 maç men cezası
PFDK'dan Çekdar Orhan'a 5 maç men cezası
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti