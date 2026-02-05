BIST 13.589
Altay Bayındır hamlesi! Beşiktaş zamanla yarışıyor

Transfer döneminde son 24 saate girilirken, Beşiktaş kaleci arayışlarında gaza bastı ve Manchester United'ın Türk file bekçisi Altay Bayındır'a yöneldi.

Ara transfer döneminin bitmesine bir gün kala Beşiktaş'ta kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Chelsea'den Filip Jorgensen ve Liverpool'dan Giorgi Mamardashvili için yaptığı teklifler geri çevrilen siyah beyazlılar, Leeds United'ın file bekçisi Illan Meslier'e yönelmişti. Beşiktaş'ın son olarak, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın durumu hakkında bilgi aldığı ileri sürüldü.

İNGİLİZLERDEN YANIT GECİKMEDİ

TEAMtalk'un haberine göre; siyah beyazlı yetkililer, Altay'ın transferi konusunda United ile bir anlaşma olasılığı üzerine görüşme başlattı. Ancak İngiliz kulübünden Beşiktaş'a yanıt gecikmedi ve Türk kalecinin ayrılığına izin çıkmadı. 

TRANSFER İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

ManU'da Altay'ın gitmesi halinde, birinci kaleci Senne Lammens ve bu yaz futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki Tom Heaton dışında "1 numara" alternatifi bulunmuyor. Haberde, teknik direktör Michael Carrick'in bu aşamada böyle bir risk almak istemediği için Altay Bayındır'ın Beşiktaş'a transferinin son derece düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, 540 dakika sahada kaldı ve kalesinde 11 gol gördü. Milli kalecinin, kulübüyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

