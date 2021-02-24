Goran Karacic yürekleri ağza getirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçında rahatsızlanarak kendini yere bıraktı. Ambulans Bosnalı file bekçisine tansiyon problemi nedeniyle ambulansta müdahale edildi.Abone ol
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, Giresunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken talihsiz bir olay yaşandı. Adanaspor sahasında lider Giresunspor’u konuk etti. Maçın 23’üncü dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı.
Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı.
Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi
Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.