Erdoğan'dan çarpıcı mesaj: Bu zorlu süreçte egolarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı

5 ildeki kongrelere canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dakika açıklamalar yaptı. İsim vermeden AK Parti'den ayrılanlara yüklenen Erdoğan, "Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı, biz bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik." düşüncesini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. "Kimseyi dışlamadan, gönüller yapa yapa, kalpler kazana kazana davamızı bu süreçlere getirdik." diyen Erdoğan, "Ötekileştiren eski Türkiye manzarasına biz son verdik" ifadelerini kullandı.

"Bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik"

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: Kimseyi dışlamadan, gönüller yapa yapa, kalpler kazana kazana davamızı bu süreçlere getirdik. Bu süreçte nefesi kesilenler oldu. Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı, biz bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik.

Tuzakları boza boza hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. 2002'nin Türkiyesi ile 2021'in Türkiyesi arasında dağlar kadar fark var. Eski Türkiye'de kaos vardı, huzursuzluk vardı, ekonomik buhran vardı. bugünün Türkiyesi huzurun, barışın. özgürlüklerin, refahın, varışın ülkesidir. Vatandaşına tepeden bakan, ötekileştiren eski Türkiye manzarasına biz son verdik.

Tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanını genişleterek, devletle milleti yeniden kucaklaştırdık. Ankara'daki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse Hatay'daki, Ardahan'daki kardeşlerimiz de aynı imkanlara kavuşmuştur.

"Eylem kapasitesinde çok ciddi düşüş yaşanıyor"

Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız.

Milletimizin birliğine kasteden alçaklara döktükleri her kanın hesabını misliyle soruyoruz. Bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Hem örgüte katılanların sayısında, hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde çok ciddi düşüş yaşanıyor. Bölücü örgüt zemin kaybettikçe ülkemizde huzur iklimi yükseliyor. Bölücü örgütün ve siyasi uzantılarının uzun yıllar istismar ettikleri konular çözüme kavuşturuldu.

Biz doğruları milletimize daha fazla ulaştırırsak bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının yalan balonları o derece hızlı sönecektir. Teşkilatımın sorun çözme kararlılığını en üst seviyede muhafaza etmesini istiyorum.