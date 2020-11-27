Genelev kraliçesi Matild Manukyan’ın dudak uçuklatan mirasında yeni gelişme

Merhum Matild Manukyan’ın milyonlarca liralık mirasına ortak olmak için 37 kişinin açtığı dava reddedildi.

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Kerope Çilingir’in genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia eden 37 kişi, Manukyan’ın mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için dava açmıştı. 37 davacı ayrıca Çilingir ile Manukyan’ın nüfus kayıtlarının sahte olduğunu iddia ederek yeni bir dava açmıştı.



İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülen davanın duruşmasında davacıların avukatı Oktay Köse, “İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1942 tarihli boşanma ilamında Matild Manukyan ile boşandığı eşi Aram Çilingir’in çocuksuz olduğu yazılmaktadır” dedi. Mahkeme, davayı usulden reddetti.







Manukyan'ın mirası

Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir de mahkemeye Manukyan'ın mal varlıklarını sunmuştu. İşte dava dosyasında yer alan Manukyan'ın mal varlığı



- Antalya, Alanya ve Balıkesir'de 5'er yıldızlı 5 otel

- Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otel

- İstanbul'da 2 fabrika

- Kınalı Ada ve Büyük Ada'da 2 köşk

- İstanbul'da 500 daire, 70 iş hanı

- Yalova'da yüzlerce daire ve arsa

- Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana'da onlarca bina ve arsa

- Fransa'daki bir bankada 150 milyon Euro

- 220 ticari taksi

- Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler