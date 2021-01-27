Gençlere canlı yayında yasa dışı bahis tuzağı

Binlerce kişi izliyor, yasa dışı bahis tuzağına düşürülüyor, borç bataklığına saplanıyor. Yasa dışı bahis tuzağının merkezi artık sanal dünya. Bazı sosyal medya fenomenleri de tuzağın bir parçası. Yüzleri maskeli şekilde yayın açıp saatlerce yasa dışı bahse özendiriyorlar. İzlenme oranını artırmak için de farklı taktikler deneniyor. Üstelik yayınlara erişimin yaş sınırlaması da yok.

Sohbet panelinde yasa dışı bahis site isimleri veriliyor. Kayıt oluşturmaları sağlanıyor. Kayıt esnasında üyelerden kişisel bilgiler de talep ediliyor. O da kişilerin bilgilerinin başka yasa dışı suçlarda kullanılmasının yolunu açıyor.

Tuzağa düşenler para kalmayınca çetelerin eline düşüyor. Borçlanan kişiler tehditlere, hatta şiddete maruz kalıyor. Üstelik bu durum farklı suçları da tetikliyor.

Ve ne yazık ki bu kişiler, internette bu yayınları yapıp insanları kandırmaya devam ediyor. Uzmanlar aileleri ve gençleri yasa dışı bahis konusunda uyarıyor, "Kanmayın, paranızı kaptırmayın" diyor. (CNN Türk)