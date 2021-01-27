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FENERBAHÇE

Ali Koç o paylaşımı ekrana yansıtınca herkes kahkahaya boğuldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'e düzenlediği imza töreninde o anlar gündeme oturdu.

Fenerbahçe’nin İngiliz devi Arsenal’den transfer ettiği Mesut Özil için canlı yayında imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe’nin Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlediği törene Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve tüm yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törene gazeteci Cüneyt Kaşeler'in soru soracağı sırasında yaşananlar damga vurdu. Kaşeler’in yıllar önce attığı, "Mesut Özil gelmez" paylaşımı hatırlatılınca salonda hem kahkaha hem de büyük bir alkış koptu.

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