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Muz kızartması nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Canınız tatlı istiyorsa, evde pratik şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir önerimiz var! İşte enfes muz kızartması tarifi...

Muz kızartması tatlısı nasıl yapılır? Muz kızartılır mı? merak ediyorsanız ya da Muz kızartması işte ne kadar güzel olabilir ki diyorsanız şimdi size çok keyif alarak yapacağınız aşırı kolay ve enfes bir tatlı tarifi vereceğiz. Restoran ve cafelerin menülerinde görmeye alışık olduğumuz kızarmış muz ya da muz kızartması olarak bilinen tatlı tarifini kolaylıkla evinizde de hazırlayabileceksiniz, bekletmeden sıcağı sıcağına yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemler;

1 Su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1,5-2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, Yarım Su bardağı şeker, 1 Paket vanilya 8-10 adet muz.

https://www.youtube.com/watch?v=Aer_-lBfo_4

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