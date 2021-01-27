Ak Parti Grup Toplantısında öne çıkanlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'ye ilişkin "Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan bir muhalefete bu millet iktidarı vermez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapanan lokanta, kafe ve restaurantlara destek ödemesi yapacağız" açıklaması yaptı. Erdoğan, hazırlıkları yapılan hukuk ve ekonomi reformuyla ilgili "Yeni reform paketlerinde önemli düzenlemeler olacak. Reform paketini Meclis'e sunacağız." diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' sözleri ve CHP'deki taciz iddialarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Aslında bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan." ifadelerini kullandı.