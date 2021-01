Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci ve Halil Dervişoğlu bombası

Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile 4.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ayrıca Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini de bitirdi.

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Gençlerbirliği maçından sonra Henry Onyekuru, İrfan Can Kahveci, Mohamed ve Visca transferlerini istediğini duyurmuştu. Galatasaray'da İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray'da Henry Onyekuru ile İrfan Can Kahveci transferleri için çalışmalar hızlanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz, dünkü GS TV yayınında 'Her an bir oyuncuya imza attırabiliriz.' ifadesini kullanmıştı. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Başakşehir ile anlaştı!

4.5 milyon euro

İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 4.5 milyonu peşin olmak üzere toplam 6.5 milyon Euro ödenecek. Bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay verilecek.

Halil Dervişoğlu da bitti

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun ardından bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katmak üzere. Daha önce Galatasaray ile Ümit Milli takımı arasında oynanan hazırlık maçında Marcao ile yaşadığı gerginlikle de gündeme gelen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı Galatasaray oldu!