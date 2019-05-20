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Galatasaray'a para yağacak! Türk futbolunun rekorunu kırdı

Galatasaray'a para yağacak! Türk futbolunun rekorunu kırdı

Şampiyonlar Ligi ile birlikte 15 milyon Euro'luk ayak bastı parasını garantileyen Galatasaray, şampiyonluk primleri ile birlikte kasasına yaklaşık 1 milyar TL'yi koyacak. Galatasaray, bu barajı geçen ilk Türk takımı olacak.

Galatasaray'a 22. şampiyonlukla birlikte adeta para yağacak. Aslan, tarihinde 14. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını gösterdi.

Bu alanda ligin de zirvesinde yer alan sarı kırmızılılar 15 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi ayak basma primini de almaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde topladıkları puanlar için de 63.7 milyon TL'lik prime hak kazanırken, Şampiyonlar Ligi ve ticari gelirlerle birlikte yaklaşık 1 milyar TL kazanacak. Galatasaray, bu barajı geçen ilk Türk takımı olacak.

Aslan'ın kasası dolacak
Sabah'ta yer alan habere göre; bu paranın 220 milyon TL'si yayın geliri olarak kasaya girecek. UEFA'dan gelecek 262 milyon TL ile birlikte ticari gelirler (yaklaşık 290 milyon TL) ve maç günü gelirleri (loca, kombineden 228 milyon TL) de buna eklendiğinde sarı-kırmızılılar büyük bir maddi kaynağa kavuşmuş olacaklar.

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