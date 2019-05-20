Ekrem İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın iddialarına cevap

Gazeteciler geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım'ın 31 Mart seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin Ekrem İmamoğlu'na soru yönelttiler. İmamoğlu söylediğinden bir şey anlamadığını ifade etti.

Gazeteciler İmamoğlu’na, Binali Yıldırım’ın seçmenin dış görünüşüne göre büyükşehir oy pusulalarının verilmediği ile ilgili iddialarını sordu.

Binali Yıldırım, önceki gün yaptığı açıklamada "En büyük hile veya yolsuzluk üç pusuladan ikisini veriyor, birini vermiyor. Bakıyor seçmene AK Parti'nin adayına verecek gibi duruyor, büyükşehir pusulasını vermiyor. İki tane veriyor. Bunu o gün gelen şikayetlerden biliyoruz. Sandıklar kapanıyor oylar sayılıyor. Diyelim ki o sandıkta 300 oy pusulası var. 250 oy kullanılmış, geriye 50 pusula kalması lazım. Sayıyorlar 60-65 çıkıyor. Gündüz vermedikleri pusulalar fazla çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Üç defa dinledim, ne söylediğini anlamadım"

Ekrem İmamoğlu, "Bir defa dinledim, belki anlamadım dedim bir defa daha dinledim. Arkadaşlarım bana özetini sabah gösterdiler. Samimiyetle söylüyorum bir daha dinledim. Tam üç defa dinledim. Bu kadar pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birisinin ben ne söylediğinden bir şey anlamadım" dedi.

İmamoğlu, eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın daha önce soyadına göre AK Parti’ye oy vermesi gerekenlerin seçmen listesinde olmadığı şeklindeki açıklamasını da hatırlatarak şunları söyledi:

“Bir de hani daha önce soyadına göre seçmen tercihi konusunda ileri fikirlerini öne koyan AK Parti yöneticilerine şimdi daha da şaşırıyorum. Yüzünden, gelişinden ya da duruşundan AK Partili olduğu tespit edilmiş üzerinden bir tezle pusula verilmiş verilmemiş gibi… Üzüldüm yani. Bu kadar makam, bu kadar pozitif bilimle uğraşan bir insanın bu şekilde yorum yapması beni çok üzdü… Nokta!"