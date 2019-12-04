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Galatasaray Tuzlaspor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u ağırlıyor. Fatih Terim, zorlu lig yarışını göz önünde bulundurarak, yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Galatasaray - Tuzlaspor maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor ve karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi. Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray: 0 - 0 :Tuzlaspor (İlk yarı sona erdi)

Stat: Türk Telekom
Hakem: Volkan Bayarslan
Saat: 20:45
Yayın: A Spor

Galatasaray: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Selçuk İnan, Seri, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Mor

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Doğan Can Otman, Erdinç Pekgöz, Tarık Mayhoş, Yasin Yener, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Umut Sönmez, Mustafa Emre Can, Abdullah Halman

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