Galatasaray Seri'yi bekliyor

Yeni sezon hazırlıklarının yurt içi bölümünü tamamlayan Galatasaray, 11 gün boyunca Avusturya'nın Seefeld bölgesinde çalışmalarını sürdürecek. Sarı kırmızılı ekip, söz konusu süre zarfında Bundesliga temsilcileri Leipzig ve Augsburg ile 2 hazırlık maçı oynayacak.

İSTANBUL'da gerçekleşen çalışmalarda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarına ağırlık verilirken, Avusturya'da daha çok taktiksel çalışmaların üzerinde durulacak. Teknik direktör Fatih Terim, üç kulvarda mücadele edecek öğrencilerinin hem fiziksel hem de mental olarak tamamen hazır olmasını istiyor.

Şu ana kadar kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray, yeni takviyelerin yolunu gözlüyor. Özellikle Fernando'nun ayrılışı sonrası önceliği orta saha oyuncularına veren Aslan, İtalya basınına göre Fulham'ın Fildişi Sahilli yıldızı Jean Michael Seri'yi renklerine bağlamak üzere... UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek isteyen 27 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılıların teklifine sıcak bakarken, Galatasaray'ın İngiliz ekibine kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan Muslera'ya genç ve yerli bir alternatif arayışında olan sarı kırmızılılar Bursaspor'un 23 yaşında ki file bekçisi Okan Koçuk'la da büyük oranda anlaştı. Genç yıldızın transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.