Galatasaray - Kocaelispor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de heyecan RAMS Park'a taşınıyor! 28 maçta topladığı 67 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u ağırlıyor. Evinde 32 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

Galatasaray - Kocaelispor

Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray - Kocaelispor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar

RAMS PARK'TA TARİHİ SERİ: 32 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Galatasaray, kendi evinde tam anlamıyla bir "kale" inşa etmiş durumda. Ligde sahasında oynadığı son 32 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte tam 26 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. RAMS Park'ta son 4 lig maçını da kazanan Aslan, taraftarının yaratacağı cehennem atmosferinde Kocaelispor'u da eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

SELÇUK İNAN ESKİ EVİNDE PUAN PEŞİNDE

Kocaelispor'un başında teknik direktörlük koltuğunda oturan Selçuk İnan, yıllarca kaptanlığını yaptığı ve kupalar kaldırdığı RAMS Park'a bu kez rakip olarak dönüyor. 34 puanla haftaya giren yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında sergilediği dirençli futbolu İstanbul'da da sahaya yansıtarak şampiyonluk yarışına "dur" demeyi hedefliyor.

GALATASARAY İLE KOCAELİSPOR 42. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 1980-1981 sezonunda başlayan rekabette bugüne kadar oynanan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 76 gol kaydederken, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan mücadeleyi ise yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER VE KART SINIRI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatan dünya yıldızı Osimhen, bu maçta da forma giyemeyecek. Savunmanın önemli ismi Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Eren bu maçta kart görmesi halinde, 30. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında cezalı duruma düşecek.

KOCAELİSPOR'DA SAVUNMA ZAYIFLADI

Konuk ekip Kocaelispor, zorlu İstanbul deplasmanına önemli eksiklerle geldi. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic ve Balogh kadroda yer almıyor. Teknik direktör Selçuk İnan, kısıtlı savunma opsiyonlarıyla liderin hücum hattını durdurmaya çalışacak.

TARİHİ REKABETTEN NOTLAR

Ligin ilk yarısındaki maçı 1-0 kazanan Kocaelispor, rekabet tarihinde Galatasaray'ı aynı sezon içinde hem evinde hem deplasmanda yenme başarısını hiç gösteremedi. Okan Buruk, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 11 maçın 10'unu kazandı. Tek puan kaybı geçen sezonki Eyüpspor beraberliğiydi. Galatasaray, evindeki son 10 lig maçının 8'ini kazanırken, bu galibiyetlerin tamamında en az 3 gol attı.