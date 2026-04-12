Asensio'nun sahalara bu tarihte geri dönüyor

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'nun durumu netlik kazandı. İspanyol futbolcu, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinin ikinci yarısında süre alabilecek.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

SAHALARA GERİ DÖNECEĞİ MAÇ

beIN SPORTS'un haberine göre; Yapılan kontrollerin ardından dizinde ödem tespit edilen Marco Asensio, beklenenden daha erken sahalara geri dönecek. Tedaviye olumlu tepki veren Asensio'nun gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna girebilecek düzeye geleceği dile getirildi.

''SIFIR RİSK'' PRENSİBİ UYGULANIYOR

Haberde, İspanyol oyuncunun sağlık heyetinin gözetiminde yer aldığı ve 'sıfır risk' prensibi uygulandığı dile getirildi. Hafta boyunca durumu takip edilecek olan deneyimli oyuncunun, tam kapasiteye ulaşmadan sahaya sürülmeyeceği vurgulandı.