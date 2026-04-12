AKOM'dan yeni rapor: İstanbul'a önce bahar sonra sağanak yağış geliyor!

AKOM, 11-17 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da hafta sonu güneşli bir gökyüzü beklenirken, cuma günü kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, 17 Nisan Perşembe gününe kadar sıcaklıkların kademeli olarak artması öngörülüyor.

18 Nisan Cuma gününe gelindiğinde ise hava sıcaklıklarında düşüş ve sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 5 ile 15 kg arasında düşeceği öngörülürken, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine ve cuma günü beklenen yağışa karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Öte yandan AKOM'un tahminlerine göre bugün ve yarın İstanbul'da yağış beklenmediği, gökyüzünün güneşli olacağı belirtildi.