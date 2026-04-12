Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklediği pozisyon için eski hakemler yorumladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz'ın Guendouzi'ye yapılan müdahalede verdiği sarı kart kararı ve maçta çaldığı düdükler çok tartışıldı. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, pozisyonun tartışmasız kırmızı kart olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Kayserispor - Fenerbahçe maçında çalınan düdükleri yorumladılar. İşte o pozisyonlar:

OOSTERWOLDE'NİN SARI KART GÖRMESİ DOĞRU MUYDU?
Bahattin Duran: Oosterwolde çok itiraz etti ama çok net bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Topa gitmeksizin rakibinin omzundan basıyor ve tutuyor. Bunun karşılığı sarı kart.

Deniz Çoban: Oyuncu kurtulsa ikiye bir kalacak. Bu eğer faulse sarı karttır.

SEMEDO'NUN MÜDAHALESİ KART GEREKTİRİR Mİ?
Bülent Yıldırım: Buna faul çaldıktan sonra mutlaka elin kolun illegal kullanımından dolayı sarı kart vermek gerekir.

Bahattin Duran: Bülent hocama ek bir şey söylememe gerek yok net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Sarı karta yakın dursam da hakemin takdirinde olduğunu düşünüyorum. Göstermese de neden göstermedi diyemem.

FENERBAHÇE'NİN KIRMIZI KART BEKLEDİĞİ POZİSYON!
Bahattin Duran: Ben hakemin verdiği sarı karta katılmıyorum. Pozisyon topsuz oyunda şiddetli hareket. Kafayı gösteriyor ve vuruyor. Kafayı vurmanın benim için şiddeti ölçülmez. Çok şiddetli değil ama şiddetli. Karşılığı kırmızı kart olmalı.

Bülent Yıldırım: Pozisyon kanaatimce tartışmasız bir kırmızı kart. Sebebi şu: Bu bir şiddetli hareket. Ölçmeye gerek yok. Bu pozisyon net bir kırmızı kart. Bu sportmenliğe aykırı net şiddetli bir hareket.

Deniz Çoban: Sarı kart denilecek bir durum söz konusu değil. Pozisyon net bir kırmızı kart.

KAYSERİSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON'DA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bahattin Duran: Burada Fenerbahçeli oyuncunun eline gelmeden önce Kayserisporlu oyuncunun elinden açıldı top. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Kayserisporlu oyuncunun kolu gövdeye yakınken kendi takım arkadaşının eline çarpıyor. Elde ve parmakta bir dağılma yok. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bence de şüphe yok devam kararı doğru.

